Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'a Victor Osimhen'den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray'a Victor Osimhen'den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini Victor Osimhen ile gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, transferin tamamlanmasıyla Nijeryalı golcüye özel GS Store'larda taraftar kutuları çıkarmaya başladı. Taraftarlar, ürünlere büyük ilgi gösterirken, kasaya şimdiden giren gelir de belli oldu. İşte haberin detayları…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 07:07
Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Galatasaray, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol kralı olan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in bonservisini aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Dört yıllığına kadroya katılan yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruda Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Öte yandan oyuncuya her sene için net 15 milyon Euro garanti ücret, 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ücreti ödeneceği duyuruldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

ÜRÜNLERE BÜYÜK İLGİ

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, bugün taraftarının önüne RAMS Park'ta çıkmaya hazırlanırken, ona özel çıkartılan ürünlere büyük ilgi var.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

100 BİN ADET ÜRETİLDİ

Yönetim ise bu ürünlerden büyük gelir bekliyor. Kulübün YouTube kanalında milyonların gelişini takip ettiği Osimhen'e özel GS Store'de 100 bin adet set üretildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

BAŞKAN ÖZBEK AÇIKLADI

Başkan Özbek, satışa çıkan Osimhen ürünleri için, "İçinde Osimhen'in kaleme aldığı bir yazı mevcut. Bu kutunun hatıra olarak her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

'Solo Il Gala (Sadece Galatasaray)' sloganıyla satışa sunulan bu özel kutuda Osimhen forması, atkısı ve maskesi yer alıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

SATIŞ PATLAMASI BEKLENİYOR

9 bin 999 TL olan bu ürün kapış kapış satılıyor. G.Saray taraftarı ürünlere büyük ilgi gösterirken, özel dizayn edilen kutu için bugün satış patlaması bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

Rams Park'a Osimhen ve Sane için akın edecek olan taraftarların, bu ürünlerde rekor kırması bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

100 MİLYON TL KASADA

100 bin adet olarak üretilen forma setinden şimdiden 10 bin sayısına ulaşıldığı ve 100 milyon TL'nin kasaya girdiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

26 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Victor Osimhen, 2024/2025 sezonunda Galatasaray ile ligde 30 maçta 26 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Cimbom'a şampiyonluğu getiren Osimhen, attığı 26 golle Trendyol Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Victor Osimhen’den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...

DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.