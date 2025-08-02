Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Galatasaray'a Victor Osimhen'den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...
Son dakika haberi: Galatasaray'a Victor Osimhen'den çılgın gelir! Şimdiden kasaya giren miktar belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini Victor Osimhen ile gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, transferin tamamlanmasıyla Nijeryalı golcüye özel GS Store'larda taraftar kutuları çıkarmaya başladı. Taraftarlar, ürünlere büyük ilgi gösterirken, kasaya şimdiden giren gelir de belli oldu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 07:07