Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...
Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer sezonu için hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek ve gidecek oyuncuların geleceği merak edilirken, takımın yıldız ismi Alvaro Morata hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyollar, Morata ile ilgilenen takımı ve golcü oyuncunun düşüncesini duyurdu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:24