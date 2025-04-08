Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer sezonu için hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek ve gidecek oyuncuların geleceği merak edilirken, takımın yıldız ismi Alvaro Morata hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyollar, Morata ile ilgilenen takımı ve golcü oyuncunun düşüncesini duyurdu. İşte haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:24
Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasını BAY geçen Galatasaray, Cuma günü Samsunspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Önümüzdeki sezon yeniden 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar, kadro planlamalarına da hız verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom'da kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da bulunuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

İspanyol medyası, Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı forvet oyuncusu Alvaro Morata için sürpriz bir gelişmeye yer verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz veda! Transferi için takım ismi verdiler...

Galatasaray'ın ara transferi sezonunda Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'ya talip çıktı.