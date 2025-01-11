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Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmesi! Yunus Akgün'den flaş karar..
Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmesi! Yunus Akgün'den flaş karar..
Son dakika haberi: Süper Lig lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, iç transferde önemli bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan genç yıldızı Yunus Akgün'e yeni bir kontrat teklifi sundu. Bu sezon gösterdiği performansla takımının namağlup liderliğinde önemli pay sahibi olan 24 yaşındaki oyuncu yönetime cevabını iletti. İşte görüşmenin detayları...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:30