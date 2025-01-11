Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla damga vuran Yunus Akgün'e daha önce Barış Alper ile olduğu gibi anlaşma sağlayacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim beklemediği bir cevap aldı.