Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmesi! Yunus Akgün'den flaş karar..

Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmesi! Yunus Akgün'den flaş karar..

Son dakika haberi: Süper Lig lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, iç transferde önemli bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan genç yıldızı Yunus Akgün'e yeni bir kontrat teklifi sundu. Bu sezon gösterdiği performansla takımının namağlup liderliğinde önemli pay sahibi olan 24 yaşındaki oyuncu yönetime cevabını iletti. İşte görüşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:30
Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

Bir yandan kadrosuna önemli yıldızlar katmanın peşinde olan sarı-kırmızılar, bir yandan da iç transferde görüşmeler yapıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla damga vuran Yunus Akgün'e daha önce Barış Alper ile olduğu gibi anlaşma sağlayacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim beklemediği bir cevap aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

Buna göre Galatasaray yönetimi gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Yunus Akgün ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer gelişmesi! Yunus Akgün’den flaş karar..

MAAŞ ZAMMI TATMİN ETMEDİ!

Yıllık 300 bin euro kazanan milli futbolcuya yaklaşık 2.5 milyon euro maaş teklif edildi.

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