Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in lideri olan ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci transferi yapacak. Yeni bir kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da daha önce gündeme gelen Berke Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:33