Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in lideri olan ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci transferi yapacak. Yeni bir kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da daha önce gündeme gelen Berke Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:33
Son dakika haberi: Galatasaray’dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray'da moraller yükseldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasını ise BAY geçecek sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı Samsunspor maçına odaklandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Gelecek sezon yine 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom, yaz transfer sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

Aslan'da yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarının başında ise kaleci gelirken, Cimbom, bu bölge için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Berke Özer kararı! Yabancı kalecilerin transferi gündeme gelmişti...

MUSLERA VEDA EDEBİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor.