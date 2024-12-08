Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'dan maçın hakemi Turgut Doman'a büyük tepki! Mustafa Çulcu: "Bu karar skandaldır"

Son dakika haberi: Galatasaray'dan maçın hakemi Turgut Doman'a büyük tepki! Mustafa Çulcu: "Bu karar skandaldır"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak zirve yarışında hata yapmadı. Maça damga vuran pozisyonlardan bir tanesi de son dakikalarda Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul hareketi oldu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası G.Saray cephesi büyük tepki gösterdi. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu kararın skandal olduğunu belirtti. İşte gündem olan o pozisyon...

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Giriş Tarihi: 08.12.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:01
Son dakika haberi: Galatasaray’dan maçın hakemi Turgut Doman’a büyük tepki! Mustafa Çulcu: Bu karar skandaldır

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray zorlu deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan maçın hakemi Turgut Doman’a büyük tepki! Mustafa Çulcu: Bu karar skandaldır

G.SARAY 10 KİŞİ KALDI

Maçın 16. dakikasında Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Cimbom, Rodrigues'in golüyle 1-0 geriye düştü.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan maçın hakemi Turgut Doman’a büyük tepki! Mustafa Çulcu: Bu karar skandaldır

10 kişi kalmasına maçta daha etkili taraf olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan maçın hakemi Turgut Doman’a büyük tepki! Mustafa Çulcu: Bu karar skandaldır

OSİMHEN SAHNE ALDI

Galatasaray, ilk yarının son dakikalarında Osimhen ile penaltı kazandı. Nijeryalı yıldız penaltı golüyle Galatasaray'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan maçın hakemi Turgut Doman’a büyük tepki! Mustafa Çulcu: Bu karar skandaldır

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın 53. dakikada attığı golle rakibi karşısında 3-1 öne geçti.

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