Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'dan maçın hakemi Turgut Doman'a büyük tepki! Mustafa Çulcu: "Bu karar skandaldır"

Son dakika haberi: Galatasaray'dan maçın hakemi Turgut Doman'a büyük tepki! Mustafa Çulcu: "Bu karar skandaldır"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak zirve yarışında hata yapmadı. Maça damga vuran pozisyonlardan bir tanesi de son dakikalarda Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul hareketi oldu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası G.Saray cephesi büyük tepki gösterdi. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu kararın skandal olduğunu belirtti. İşte gündem olan o pozisyon...