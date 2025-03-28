Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Son dakika derbi haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar evinde 3 puan hedeflerken, sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan biri olan bu derbiden galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde SABAH Spor, iki takımın da eksi ve artı yönlerini araştırdı. İşte ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar…

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:16
Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Süper Lig'de gözler yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak. Saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Lider durumdaki Cimbom kayıp yaşamak istemezken Kartal üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etme peşinde olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Haftanın kritik maçı öncesi SABAH Spor, iki takımı da teraziye koydu. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

OSIMHEN-BARIŞ İLE ASLAN KESİLİYOR

G.Saray, hücumda ligin en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Maç başına şut (17.3), attığı gol (68), gol beklentisi (xG59.5), bitiricilik değeri (%14.6), ceza sahası içinde gol (57) ve kazandığı penaltı (10) karnelerinde ilk sırada.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

Galatasaray hücumda Osimhen-Barış Alper ikilisinden 30 gol bulurken, Beşiktaş; Immobile-Rafa birlikteliğiyle ağları 18 kez sarstı.