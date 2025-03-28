Son dakika haberi: Galatasaray’ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...

OSIMHEN-BARIŞ İLE ASLAN KESİLİYOR

G.Saray, hücumda ligin en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Maç başına şut (17.3), attığı gol (68), gol beklentisi (xG59.5), bitiricilik değeri (%14.6), ceza sahası içinde gol (57) ve kazandığı penaltı (10) karnelerinde ilk sırada.