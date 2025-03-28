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Son dakika haberi: Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın derbideki en büyük kozu ortaya çıktı! Dev maç öncesi dikkat çeken detay...
Son dakika derbi haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar evinde 3 puan hedeflerken, sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan biri olan bu derbiden galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde SABAH Spor, iki takımın da eksi ve artı yönlerini araştırdı. İşte ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar…
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:16