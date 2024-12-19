Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray'ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray'ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, 16.hafta maçında Trabzonspor'u son dakikada attığı golle 4-3 mağlup etti ve moralini üst seviyeye çekti. Devre arası transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom, dünya yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli oyuncu ile arasındaki görüşmelerde Mauro Icardi detayı dikkatleri çekti. İşte Galatasaray ile Dybala arasındaki pazarlıklarda son durum...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:31
SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray’ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray’ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

Mauro Icardi, Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir isim için düğmeye bastı.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray’ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takım, Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Aslan'ın başlattığı harekât büyük ses getirdi.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray’ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

SABAH SPOR, Arjantinli oyuncu ile Galatasaray arasında devam eden pazarlıkların perde arkasında kalanları açıklıyor… İşte detaylar…

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray’ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...

Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu.

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