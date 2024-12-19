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SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray'ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...
SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray'ın Dybala görüşmesinde Icardi detayı! Son durum ortaya çıktı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, 16.hafta maçında Trabzonspor'u son dakikada attığı golle 4-3 mağlup etti ve moralini üst seviyeye çekti. Devre arası transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom, dünya yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli oyuncu ile arasındaki görüşmelerde Mauro Icardi detayı dikkatleri çekti. İşte Galatasaray ile Dybala arasındaki pazarlıklarda son durum...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:31