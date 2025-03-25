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Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: "Bayern onu oynatmaz"
Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: "Bayern onu oynatmaz"
Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldızını parlatan Sacha Boey, geçen sezonun kış transfer döneminde rekor bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Sakatlıklar başarılı futbolcunun peşini bırakmadı. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Ryan Babel, süre almakta zorlanan Sacha Boey için çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte o sözleri...
Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:31