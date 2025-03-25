Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: "Bayern onu oynatmaz"

Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: "Bayern onu oynatmaz"

Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldızını parlatan Sacha Boey, geçen sezonun kış transfer döneminde rekor bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Sakatlıklar başarılı futbolcunun peşini bırakmadı. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Ryan Babel, süre almakta zorlanan Sacha Boey için çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte o sözleri...

Giriş Tarihi: 25.03.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:31
Son dakika haberi: Galatasaray’ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: Bayern onu oynatmaz
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih 1 yıl aradan sonra şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken dikkat çeken bir Sacha Boey açıklaması geldi.
Son dakika haberi: Galatasaray’ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: Bayern onu oynatmaz
Panzerler, Leverkusen'in 6 puan önünde ligde liderlik koltuğunda otururken, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da yine Bayern Leverkusen ile eşleşmişti. Bayern zorlu rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Son dakika haberi: Galatasaray’ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: Bayern onu oynatmaz
Vincent Kompany yönetimindeki Münih, bu sezon işleri yoluna koyarken gelecek sezonun planlamasını da yapıyor.
Son dakika haberi: Galatasaray’ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: Bayern onu oynatmaz
2024 Ocak ayında Bayern Münih'in yolunu turan Sacha Boey, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra ciddi bir sakatlık geçirmiş ve uzun süre formasından uzak kalmıştı.
Son dakika haberi: Galatasaray’ın eski yıldızından flaş Sacha Boey iddiası: Bayern onu oynatmaz
SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI
Sezon başında da menisküs yırtığı yaşayan Fransız futbolcu, bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemedi.