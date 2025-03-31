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Son dakika haberi: Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...
Son dakika haberi: Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...
Son dakika haberi: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Genoa ağlarını da sarsarak başarılı form grafiğini sürdürdü. Performansıyla diğer Avrupa devlerinin de dikkatini çeken genç futbolcunun takımdaki geleceği açısından flaş bir gelişme yaşandı. Takımın başına Igor Tudor'u getiren kulüp yönetimi Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 15:33