Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Son dakika haberi: Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Son dakika haberi: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Genoa ağlarını da sarsarak başarılı form grafiğini sürdürdü. Performansıyla diğer Avrupa devlerinin de dikkatini çeken genç futbolcunun takımdaki geleceği açısından flaş bir gelişme yaşandı. Takımın başına Igor Tudor'u getiren kulüp yönetimi Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 15:33
Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Juventus, 25. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Igor Tudor yönetimindeki ilk maçta harika bir gol atan milli yıldız, izleyenleri kendine bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Juventus'u tek golle kurtaran Kenan Yıldız, 1990'dan bu yana Torino kulübünde en çok gol (7) atan 20 yaş altı oyuncu olarak zirveye çıktı. Milli futbolcu, idolü olarak gördüğü efsane eski oyuncu Del Piero'yu da geride bıraktı.

Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Kenan Yıldız'ın bu performansı diğer Avrupa takımlarının da dikkatini çekerken, adı sık sık İngiliz takımlarıyla da anılıyor.

Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Milli yıldızın Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi İngiliz devlerinin radarında olduğu biliniyor.