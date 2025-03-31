Son dakika haberi: Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! Igor Tudor sonrası takımdaki geleceği...

Juventus'u tek golle kurtaran Kenan Yıldız, 1990'dan bu yana Torino kulübünde en çok gol (7) atan 20 yaş altı oyuncu olarak zirveye çıktı. Milli futbolcu, idolü olarak gördüğü efsane eski oyuncu Del Piero'yu da geride bıraktı.