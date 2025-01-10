SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül'den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya tavsiye: "Kararını bir kez daha gözden geçirmesi..."

GÜRCAN BİLGİÇ: MERAK EDİLENLER!

Fenerbahçe'nin rahat kazanmasının yanına, Kasımpaşa'nın "akademi" gösterisini de koymamız gerekiyor. 19 yaş takımıyla kupayı oynamaya devam etmesi, Mourinho'nun "oynamayanlarına" şans vermesiyle, sanki gizli bir anlaşma vardı. Fenerbahçe tarafı erken gol ile birlikte maçı "normal" kazanmayı tercih etti, tempo yapmak yerine topu paslarla sahayı dolaştırdı ve "anlar" oyunundan galibiyeti perçinleyen golleri çıkardı.