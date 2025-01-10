Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül'den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya tavsiye: "Kararını bir kez daha gözden geçirmesi..."

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül'den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya tavsiye: "Kararını bir kez daha gözden geçirmesi..."

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takım kupaya galibiyetle 'merhaba' dedi. Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşmada, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e de şans verdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Ömer Üründül, Kanarya'nın 61 yaşındaki deneyimli antrenörüne tavsiyede bulundu. İşte flaş haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:16
SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül’den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya tavsiye: Kararını bir kez daha gözden geçirmesi...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı ve kupaya 3 puanla başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül’den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya tavsiye: Kararını bir kez daha gözden geçirmesi...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 2'nci dakikada En-Nesyri, 27'nci dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'inci dakikada Bartuğ Elmaz kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül’den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya tavsiye: Kararını bir kez daha gözden geçirmesi...

Sarı-lacivertli ekip, Faslı yıldızın attığı golle, bu sezon resmi maçlardaki en erken golünü buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül’den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya tavsiye: Kararını bir kez daha gözden geçirmesi...

SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül’den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya tavsiye: Kararını bir kez daha gözden geçirmesi...

GÜRCAN BİLGİÇ: MERAK EDİLENLER!

Fenerbahçe'nin rahat kazanmasının yanına, Kasımpaşa'nın "akademi" gösterisini de koymamız gerekiyor. 19 yaş takımıyla kupayı oynamaya devam etmesi, Mourinho'nun "oynamayanlarına" şans vermesiyle, sanki gizli bir anlaşma vardı. Fenerbahçe tarafı erken gol ile birlikte maçı "normal" kazanmayı tercih etti, tempo yapmak yerine topu paslarla sahayı dolaştırdı ve "anlar" oyunundan galibiyeti perçinleyen golleri çıkardı.

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