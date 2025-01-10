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SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül'den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya tavsiye: "Kararını bir kez daha gözden geçirmesi..."
SON DAKİKA HABERİ: Ömer Üründül'den Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya tavsiye: "Kararını bir kez daha gözden geçirmesi..."
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takım kupaya galibiyetle 'merhaba' dedi. Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşmada, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e de şans verdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Ömer Üründül, Kanarya'nın 61 yaşındaki deneyimli antrenörüne tavsiyede bulundu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:16