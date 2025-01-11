Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

Serie A'nın 20. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da 11'de başladığı Torino derbisinde Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Kenan Yıldız, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla maçın gol perdesini açarken, derbide kazanan çıkmadı. İşte Kenan'ın golü ve performansı...