Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

Serie A'nın 20. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da 11'de başladığı Torino derbisinde Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Kenan Yıldız, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla maçın gol perdesini açarken, derbide kazanan çıkmadı. İşte Kenan'ın golü ve performansı...

Giriş Tarihi: 11.01.2025 23:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:58
Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

İtalya Serie A'nın 20. haftasındaki derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, zorlu derbide ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika süre buldu.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

KENAN YILDIZ HARİKA BİR GOL ATTI

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 8. dakikada attığı şık golle takımını takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

45. dakikada ev sahibi ekip, Nikola Vlasic'in golüyle eşitliği yakaladı ve iki takım soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız Torino derbisinde harika bir gol attı! Torino - Juventus maç özeti...

İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e Torino ise 22'ye yükseltti.

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