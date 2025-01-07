Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage'den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage'den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz devi Benfica'ya yaz transfer sezonunda transfer olan ve harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, son zamanlardaki performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, kupada Braga ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada milli yıldız için flaş bir itirafta bulundu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:45
SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage’den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

Portekiz ekibi Benfica'daki kariyerine fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, tüm dikkatleri üzeribe çekmeyi başarmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage’den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

Sezona yaptığı flaş girişle Avrupa kulüplerinin de radarına giren Kerem için son günlerde Portekiz basınında eleştiriler yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage’den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

LAGE KUPA MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage’den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

Bruno Lage, son maçlarda skor katkısı veremeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage’den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…

KEREM SORUSUNA YANIT

Portekizli Teknik Direktör Lage, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" sorusunu cevapladı.

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