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SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage'den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…
SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için Bruno Lage'den flaş itiraf! Eleştiri yağmuruna tutulmuştu…
SON DAKİKA HABERİ: Portekiz devi Benfica'ya yaz transfer sezonunda transfer olan ve harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, son zamanlardaki performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, kupada Braga ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada milli yıldız için flaş bir itirafta bulundu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:45