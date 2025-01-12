Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor...

Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. 11'ini ve kulübesini güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Gelecek oyuncuların yanı sıra Kanarya, gidecek oyunculara da odaklandı. Bu kapsamda teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda 6 ismin bileti kesildi. Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılacağı isimler belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin planı…

Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:31
Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor...

Fenerbahçe, yarın açılacak olan ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendireceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor...

Sarı-lacivertliler, kadrosuna katacağı futbolcularla şampiyonluk yolunda hem sahayı hem de kulübeyi güçlendirmek istiyor.

Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor...

YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Aralıksız çalışan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da gönderilecek isimler üzerinde yol haritasını hazırladı.

Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor...

Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarı-lacivertliler, 6 oyuncunun biletini kesti.

Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor...

6 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ

Bu doğrultuda takımda bulunan 2 oyuncu satılacak, 4 oyuncuda ise kiralama yöntemine gidilecek.

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