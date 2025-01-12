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Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor...
Son dakika haberi: Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. 11'ini ve kulübesini güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Gelecek oyuncuların yanı sıra Kanarya, gidecek oyunculara da odaklandı. Bu kapsamda teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda 6 ismin bileti kesildi. Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılacağı isimler belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin planı…
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:31