Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'da bir devrin sonu...
SON DAKİKA HABERİ: Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'da bir devrin sonu...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gözler artık ara transfer dönemine çevrilirken, gidecek ve kalacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, bugün Hakim Ziyech'in başka takımlarla görüşeceğini ifade ederek ilk ayrılığı açıkladı. Uruguay'da yayın yapan Radio Sport 890 ise Fernando Muslera hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:23