Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'da bir devrin sonu...

SON DAKİKA HABERİ: Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray'da bir devrin sonu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gözler artık ara transfer dönemine çevrilirken, gidecek ve kalacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, bugün Hakim Ziyech'in başka takımlarla görüşeceğini ifade ederek ilk ayrılığı açıkladı. Uruguay'da yayın yapan Radio Sport 890 ise Fernando Muslera hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:23
SON DAKİKA HABERİ: Muslera’nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’da bir devrin sonu...

Galatasaray'da ara transfer döneminde gelecek ve gidecek isimler konusunda çalışmalar sürerken, flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Muslera’nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’da bir devrin sonu...

SÖZLEŞMESİ UZATILMADI

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'nın bir sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Muslera’nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’da bir devrin sonu...

Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın başka bir takıma transfer olacağı iddia edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Muslera’nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’da bir devrin sonu...

Uruguay basınında yer alan haberlere göre, Muslera'nın yeni adresi ülkesi olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Muslera’nın yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’da bir devrin sonu...

PENAROL MUSLERA'YI İSTİYOR

Urugay'ın Penarol takımı, kalecisi Washington Aguerre ile yollarını ayırarak yerine Muslera'yı geçirmek istiyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA