Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: "Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz..."

"EĞER HÜCUM HATTINIZ MARKAJ ALTINDAYSA..."

Büyük takımlarımızın açmazı ve bu takımlara gelen hocaların, iyi kapanan ve geçiş yollarını kapatan takımlara karşı oyunu açmada zorlandığı gerçeği Samsunspor karşısında yine tekrar etti. Eğer hücum hattınız markaj altındaysa, geçiş yollarınız kapalıysa en büyük silah, sağ ve sol beklerin hücuma katkısıdır. Bu katkı bazen çizgiye doğru, bazen de kanat oyuncularına vuruş konforu oluşturmak için boş koşular yapmaktır. Beşiktaş'ın bekleri geri dönüş kaygısı yaşadığı için bunu yapamıyor.