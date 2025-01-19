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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: "Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz..."
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: "Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz..."
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 20.haftasında Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 64.dakikasında deplasman ekibinde Rick van Drongelen hakem Kadir Sağlam'dan ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 31, Karadeniz ekibi ise 37 yaptı. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem kararlarını değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, maçın içindeki kırmızı kartı ve penaltı beklenen pozisyonu yorumladı. İşte yazarların yorumları…
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:31