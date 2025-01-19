Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: "Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz..."

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: "Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz..."

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 20.haftasında Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 64.dakikasında deplasman ekibinde Rick van Drongelen hakem Kadir Sağlam'dan ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 31, Karadeniz ekibi ise 37 yaptı. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem kararlarını değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, maçın içindeki kırmızı kartı ve penaltı beklenen pozisyonu yorumladı. İşte yazarların yorumları…

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Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:31
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz...

Beşiktaş ile Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. İkinci yarının oldukça tempolu geçtiği maçta, Karadeniz ekibi 74'te 10 kişi kaldı. SABAH Spor yazarları karşılaşmayı ele aldı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz...

FATİH DOĞAN: YORGUN DEMOKRAT!

Yeni hoca yeni heyecan demektir. Solskjaer'ın gelişi, sahada futbolcuları, tribünde taraftarı heyecanlandırdı. Futbolcuları daha istekli gördüm. İstekli olmak, 4-5 net pozisyona girmek, hatta son 30 dakikayı 10 kişi kalmış rakibine karşı oynamak ve iki topun direkten dönmesi bile bazen kazanmaya yetmiyor. Samsunspor'un 10 kişi kalmasını değerlendirmeyen bir takım izledik. Futbolun temel kurallarından biri, iyi oyunu kaliteli oyuncularla desteklemeniz gerektiğidir. Samsunspor beraberliği, Solskjaer'ın kafasını karıştıracak kadar gelgitlerle dolu.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz...

"EĞER HÜCUM HATTINIZ MARKAJ ALTINDAYSA..."

Büyük takımlarımızın açmazı ve bu takımlara gelen hocaların, iyi kapanan ve geçiş yollarını kapatan takımlara karşı oyunu açmada zorlandığı gerçeği Samsunspor karşısında yine tekrar etti. Eğer hücum hattınız markaj altındaysa, geçiş yollarınız kapalıysa en büyük silah, sağ ve sol beklerin hücuma katkısıdır. Bu katkı bazen çizgiye doğru, bazen de kanat oyuncularına vuruş konforu oluşturmak için boş koşular yapmaktır. Beşiktaş'ın bekleri geri dönüş kaygısı yaşadığı için bunu yapamıyor.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz...

"EĞER TRANSFER YAPILMAZSA..."

Sözün özü: Solskjaer geldi. Size iyi santrfor lazım, kaliteli sol ve sağ kanat kazım, kalbur üstü 6 lazım. Ancak onlardan önce üst düzey sol ve bek transferi şart. Eğer yapılmazsa yarın da dünden farklı olmaz! Unutulmamalı, Beşiktaş yorgun demokrat gibi. Doğrunun peşinde koşmak, onun için savaşmak beklendiğinden daha yıpratıcı olabilir.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçı sonunda açıkladı: Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz...

ALİ GÜLTİKEN: POTANSİYELLERİNE YAKLAŞTILAR

Maçın ilk yarısı denge oyunuydu. Özellikle ikinci bölge, orta alan civarında karşılıklı olarak baskılar izledik. İki takım da diriydi, yüksek tempo oynadılar, birbirlerinin pozisyon üretmesine de müsade etmediler. İkinci yarı Beşiktaş biraz daha vites yükseltti. Özellikle kanatları çok daha etkili kullanabildi. Bu baskılar Samsunspor'u çok daha fazla kendi yarı alanına hapsetti. Hatalar geldi ve Samsunspor 10 kişi kaldı.

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