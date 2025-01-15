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Son dakika haberi: Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, transfer döneminde bombaları ardı ardına patlatmak istiyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde dünya yıldızını listesine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız ismi arayarak transfer çağrısı yaptığı, futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:07