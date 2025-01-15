Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, transfer döneminde bombaları ardı ardına patlatmak istiyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde dünya yıldızını listesine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız ismi arayarak transfer çağrısı yaptığı, futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:07
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray’a sıcak bakıyor...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer için iyice gaza basıldı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray’a sıcak bakıyor...

Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray’a sıcak bakıyor...

Avrupa'da başarılı performansıyla üst tura yakın olan Cimbom, hem 11'i hem de kulübeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray’a sıcak bakıyor...

Teknik direktör Okan Buruk'u talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha ve forvet transferi için belirlenen isimlerle görüşmeler sürüyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan dünya yıldızına transfer telefonu! Galatasaray’a sıcak bakıyor...

İLKAY GÜNDOĞAN ISRARI

Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için girişimlerine devam ediyor.

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