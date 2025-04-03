Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! "Çok da abartmayacağım ama..."
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! "Çok da abartmayacağım ama..."
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup ederek eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın sonlarına doğru ise ortalık bir anda gerildi. Kırmızı kartlar havada uçuşurken, Jose Mourinho, meslektaşı Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Maç sonunda Buruk'tan konuya dair açıklama geldi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.04.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 00:23