Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Okan Buruk'tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! "Çok da abartmayacağım ama..."

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! "Çok da abartmayacağım ama..."

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup ederek eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın sonlarına doğru ise ortalık bir anda gerildi. Kırmızı kartlar havada uçuşurken, Jose Mourinho, meslektaşı Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Maç sonunda Buruk'tan konuya dair açıklama geldi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.04.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 00:23
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! Çok da abartmayacağım ama...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! Çok da abartmayacağım ama...

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! Çok da abartmayacağım ama...

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Victor Osimhen'in biri penaltıdan attığı iki golle 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! Çok da abartmayacağım ama...

Kupaya çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 45+1'inci dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan olay sonrası Mourinho için ilk sözler! Çok da abartmayacağım ama...

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti. Mücadele Konya'da oynanacak.