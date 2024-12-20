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SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Roma'da forma giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Oyuncuyla maaş görüşmelerinin sürdüğü konuşulurken, İtalyanların verdiği haber, gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. İşte flaş haberin detayları..
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:33