Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Roma'da forma giyen Paulo Dybala'yı gündemine aldı. Oyuncuyla maaş görüşmelerinin sürdüğü konuşulurken, İtalyanların verdiği haber, gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. İşte flaş haberin detayları..

Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:33
SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

Sarı-kırmızılı takım, bu doğrultuda İtalyan devi Roma'da forma giyen Paulo Dybala'yı transfer listesine ekledi.

SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

Cimbom'un oyuncu tarafıyla maaş üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği ve indirim talep ettiği konuşuluyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de geçtiğimiz günlerde Dybala için, "Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Ortalık fena karışacak! İtalyanlar Dybala - Fenerbahçe haberini duyurdu...

Galatasaray-Dybala görüşmesinin basına yansımasının ardından İtalyan spor gazetesinin verdiği haber, adeta gündeme bomba gibi düştü.

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