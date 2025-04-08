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Son dakika haberi: Osimhen'in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Osimhen'in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın bu sene gol yükünü sırtlayan ve performansıyla diğer Avrupa takımlarının da radarında olan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN, Nijeryalı yıldızın gitmek istediği takımları duyurdu. Öte yandan haberde, golcü oyuncuya talip olan takımlara ve oyuncunun istediği maaşa da yer verildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:45