Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Osimhen'in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Osimhen'in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın bu sene gol yükünü sırtlayan ve performansıyla diğer Avrupa takımlarının da radarında olan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN, Nijeryalı yıldızın gitmek istediği takımları duyurdu. Öte yandan haberde, golcü oyuncuya talip olan takımlara ve oyuncunun istediği maaşa da yer verildi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 08.04.2025 19:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:45
Son dakika haberi: Osimhen’in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu sezonki başarısında önemli pay sahibi olan Victor Osimhen'in takımdaki geleceği merak ediliyor.

Son dakika haberi: Osimhen’in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takımın da Osimhen'in bonservisi için uğraş verdiği iddia edilirken, Nijeryalı golcünün adı transferde dev takımlarla geçiyor.

Son dakika haberi: Osimhen’in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

26 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig ve İtalya Serie A'dan teklifler ve girişimler olduğu da biliniyor.

Son dakika haberi: Osimhen’in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

ESPN, İtalya Serie A Ligi ekibi Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak giden Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika haberi: Osimhen’in transfer olmak istediği takımı açıkladılar! İstediği maaş ortaya çıktı...

JUVENTUS YA DA PREMIER LİG

Haberde, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki kariyerinin sona ermesinin ardından Premier Lig'e ya da Juventus'a transfer olmayı hedeflediği aktarıldı.