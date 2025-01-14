Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...
Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...
Son dakika haberi: Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, gösterdiği başarılı performansla iz bırakmayı başardı. Onuachu'nun bordo-mavili takımdan ayrılığının ardından pek çok transfer iddiası ortaya atılırken, Southampton'da oynayan Nijeryalı yıldız için İstanbul devinin harekete geçtiği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:07