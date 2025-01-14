Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Son dakika haberi: Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, gösterdiği başarılı performansla iz bırakmayı başardı. Onuachu'nun bordo-mavili takımdan ayrılığının ardından pek çok transfer iddiası ortaya atılırken, Southampton'da oynayan Nijeryalı yıldız için İstanbul devinin harekete geçtiği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:07
Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Süper Lig'de transfer döneminin dün resmen başlamasıyla beraber takımlar, kadrolarına takviye yapmak için gaza bastı.

Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Takımlar, eksik gördükleri bölgelere gerekli transferleri yaparak zirve yolunda elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Bu doğrultuda 2023-2024 sezonu başında Trabzonspor'a kiralık olarak imza atan santrfor oyuncusu Paul Onuachu, Türkiye'ye geri dönebilir.

Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

PERFORMANSIYLA İZ BIRAKTI

Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili takımda sezonu 17 gol 4 asistle tamamlamış ve büyük bir iz bırakarak takımı Southampton'a dönmüştü.

Son dakika haberi: Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Transfer bombası patlamak üzere...

Fırtına, Paul Onuachu'nun transferi için 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde büyük uğraş vermişti.

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