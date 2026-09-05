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Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!
Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan engelini 3-0'lık skorla geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Eda Erdem'in performansları ön plana çıktı.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 18:01