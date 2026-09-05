Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan engelini 3-0'lık skorla geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Eda Erdem'in performansları ön plana çıktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 18:01
Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta kazanan taraf 3-0'lık net skorla Filenin Sultanları oldu.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonucun ardından 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

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Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

MADALYA GARANTİLENDİ

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmasının ardından madalyayı garantiledi.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

VARGAS ŞOV YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas inanılmaz performansını Sırbistan maçında sürdürdü.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Melissa Vargas, Sırbistan karşılaşmasında 18 sayılık performansıyla ön plana çıktı.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'ndaki sayısını 168'e yükseltti.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

ZEHRA VE EDA DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Eda Erdem'in Sırbistan maçındaki 11 sayılık performansı dikkat çekti.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

Filenin Sultanları'nda bir başka yıldız Zehra Güneş de 11 sayılık performansıyla şov yaptı.

Son dakika haberi: Sırbistan, Melissa Vargas’ı tutamadı! Filenin Sultanları’nda Eda Erdem ve Zehra Güneş fırtınası!

RAKİP BELLİ DEĞİL

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi Polonya – İtalya eşleşmesinin galibi olacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EDA ERDEM #ZEHRA GÜNEŞ #MELİSSA VARGAS #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #SIRBİSTAN