Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

Son dakika haberi: Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, İngiliz devi Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise merak konusu haline geldi. MLS ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan dünya yıldızına Süper Lig devi de temasa geçecek. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 11:15
Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, sezon sonunda Manchester City'e veda edeceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

Futbolseveler, 10 sezonun ardından İngiliz devine veda edecek olan De Bruyne'nin yeni adresini ise merak ediyordu.

Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

MLS VE SUUDİLER'DEN TALİP VAR

33 yaşındaki yıldızın menajerine, Amerika ve Suudi Arabistan takımlarından teklif geldiği öne sürüldü.

Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

GALATASARAY TEMASA GEÇİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre Galatasaray, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne ile masaya oturacak.

Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...

Sarı-kırmızılılar, devre arasında da ilgilendiği De Bruyne ile sözleşme şartları ve talepleri üzerine bir görüşme yapacak.