Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...
Son dakika haberi: Süper Lig devi Kevin De Bruyne için gemileri yaktı! Vatandaşı devreye sokulacak...
Son dakika haberi: Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, İngiliz devi Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise merak konusu haline geldi. MLS ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan dünya yıldızına Süper Lig devi de temasa geçecek. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 11:15