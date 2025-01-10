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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella'ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella'ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...
Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımının İtalya teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı bir kez daha transfer iddialarıyla gündeme geldi. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerde Süper Lig devi Montella için pazarlık görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmeye dair detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:37