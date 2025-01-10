Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella'ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella'ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımının İtalya teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı bir kez daha transfer iddialarıyla gündeme geldi. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerde Süper Lig devi Montella için pazarlık görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmeye dair detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:37
Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella’ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella için flaş bir teklif yapıldı.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella’ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

Daha önce adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile geçen Vincenzo Montella için bu kez bir başka Süper Lig devi ile anılıyor.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella’ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna seçilen Serdal Adalı, ilk tercihi olarak Sergen Yalçın ile görüşmüştü.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella’ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

ROTA YABANCI HOCAYA ÇEVRİLMİŞTİ

52 yaşındaki teknik adam kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle teklifi reddetmiş ve anlaşma sağlanamamıştı.

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Montella’ya teklif! İşte flaş görüşmenin detayları...

Rotayı yabancı teknik adama çeviren siyah-beyazlılar da flaş bir hamle geldi.

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