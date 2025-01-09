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Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası geride kaldı. Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Takımlar arasındaki puan farkı bu hafta değişmedi ve 8 olarak kaldı. Bu haftanın ardından Süper Lig'de de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:39