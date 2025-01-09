Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası geride kaldı. Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Takımlar arasındaki puan farkı bu hafta değişmedi ve 8 olarak kaldı. Bu haftanın ardından Süper Lig'de de şampiyonluk oranları belli oldu. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...

Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:39
Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Zirve yarışında fark sabit kaldı. Haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.BAHÇE EVİNDE KAZANDI

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LİDER GALATASARAY'DAN GALİBİYET

Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, evinde Göztepe'yi 2-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılar, galibiyetle birlikte 8 puanlık farkı korudu.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ KAZANAMADI

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 20 puan geride kaldı.

Son dakika haberi: Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRABZON SAMSUN'DA KAYIP

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Trabzonspor ise Samsunspor deplasmanından 2-1 mağlup döndü.

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