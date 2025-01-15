Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray ve F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı saha dışına artık resmen taştı.. İki taraf da bel altı vurmaya başladı.. Anadolu takımları, "Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil" diyor.. Bizi gelecek haftalarda neler bekliyor?