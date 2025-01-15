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Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk'ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...
Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk'ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 19.hafta geride kaldı. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Konyaspor maçından 3-2 galip ayrıldı. Maçların ardından kulüplerden açıklamalar gelmeye devam etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk Süper Lig'de her hafta daha da alevlenen tartışmaları değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, yöneticiler tarafından verilen demeçler için sert sözler kullandı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:10