Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk'ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk'ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 19.hafta geride kaldı. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Konyaspor maçından 3-2 galip ayrıldı. Maçların ardından kulüplerden açıklamalar gelmeye devam etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk Süper Lig'de her hafta daha da alevlenen tartışmaları değerlendirdi. Yazarlardan Timurlenk, yöneticiler tarafından verilen demeçler için sert sözler kullandı. İşte haberin detayları…

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Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:10
Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

Süper Lig'de 19.hafta maçları da tamamlandı. Şampiyonluk yolunda Galatasaray, Başakşehir deplasmanından, Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanlarından galibiyetle dönmeyi başardı.

Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

Bu sonuçların ardından Cimbom ile ikinci sıradaki Kanarya arasındaki 8 puanlık fark değişmedi..

Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

Maçların ardından her hafta olduğu gibi bu hafta da kulüplerden açıklamalar gelmeye devam etti.

Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

SABAH Spor yazarları, Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaları ve Anadolu takımlarının bu konudaki isyanını yorumladı.

Son dakika haberi: Süper Lig’de tansiyon tavan yaptı! Bülent Timurlenk’ten sert sözler: ‘Sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar’...

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray ve F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı saha dışına artık resmen taştı.. İki taraf da bel altı vurmaya başladı.. Anadolu takımları, "Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil" diyor.. Bizi gelecek haftalarda neler bekliyor?

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