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SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor'a konuştu: "Sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor"

SON DAKİKA HABERİ: Uzun yıllar genç milli takımları çalıştıran teknik direktör Tolunay Kafkas'la gündemi değerlendirdi. Sabah Spor'a konuşan Kafkas, A Milli Takım'dan Süper Lig'e kadar pek çok konuyu yorumladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'ın antrenörü olabilecek potansiyeldeki ismi de açıkladı. İşte Tolunay Kafkas'ın çarpıcı açıklamaları…

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:38
SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor’a konuştu: Sanki gelecekte Galatasaray’ın hocası olacak gibi görünüyor

Formasını giydiği Trabzonspor ve Galatasaray'da kupalar kaldıran, yurt dışında Pasching, Lask ve Admira Wacker takımlarında futbol oynayan, 7 farklı kulüpte teknik direktörlük yapan ve milli takımın altyapılarında hizmet veren Tolunay Kafkas, Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor’a konuştu: Sanki gelecekte Galatasaray’ın hocası olacak gibi görünüyor

Montella'yı başarılı buluyor musunuz? Karadağ maçındaki oyunu ve sonucu nasıl yorumlarsınız?

Bazı teknik adamlar, milli takımın başında yerli hoca olması gerektiği görüşünde, katılır mısınız? Hocanın görevi, sahaya göre oyuncu seçmektir. Biz şartları görüyorsak, sen de göreceksin. Yenilgiye zemini bahane yapamazsın. Rakip de aynı zeminde oynuyor. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye kenarda 3 tane santrfor oturuyor. Galler maçında oynayan Enes'i almıyor, hiç forma vermediği Semih'i umut olarak oyuna sokuyor. Yani Montella bizim aklımızla dalga geçiyor. 2-1 gerideyken, devre arası iki savunma oyuncusu sokması (Samet Akaydın, Mert Müldür) literatüre geçer... Bu maç tamamen Montella'ya yazar. Aynı sonucu Fatih Terim Hoca veya Şenol Güneş Hoca alsa aynı yorumlar yapılır mıydı?

SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor’a konuştu: Sanki gelecekte Galatasaray’ın hocası olacak gibi görünüyor

"HAK EDEREK GELMEDİ"

Türk milli takım hocasının yerlisi-yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Üst düzey bir milli takımımız var. Genç bir jenerasyona sahibiz. Bu oyuncular uzun yıllar devam edecek. Bu takıma kalibresi yüksek bir hoca getirmek lazım. Ama Montella'nın geliş biçimi, hak edilmiş bir geliş değil. Herhangi bir Türk teknik adam da bu takımın başına getirilebilirdi. EURO 2024'teki başarısında abartılacak bir durum yok, normal. Hollanda'yı da eleyebilirdik. Montella'nın ne yanında ne de karşısındayım. 80 milyonluk bir ülkede üst düzey kulüplerde oynamış, kulüp çalıştırmış bir kişi olarak da bazı şeyleri söyleme hakkım olduğunu düşünüyor ve bu hakkımı kullanıyorum. Montella'nın gelişinin yanlış olduğunu yüz kere söyledim, bin kere de söyleyeceğim. Hak ederek gelmedi.

SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor’a konuştu: Sanki gelecekte Galatasaray’ın hocası olacak gibi görünüyor

Milli takımlarda altyapı koordinatörü, altyapı direktörü ve U21 teknik direktörü olarak görev yaptınız. O jenerasyondan yarınlarda kimi izleyeceğiz?

Zaten izliyorsunuz, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, daha öncelerden Hakan Çalhanoğlu'nun hocalığını yaptım. Çağlar Söyüncü de onlardan bir tanesi.

SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor’a konuştu: Sanki gelecekte Galatasaray’ın hocası olacak gibi görünüyor

En büyük eleştiriyi Arda Güler ve Semih Kılıçsoy konusunda aldınız. Altta oynatmadınız, direkt A Takıma çıktı diye?

Bu yalan. Bunu da kim uydurdu bilmiyorum. Üstelik kuyruklu bir yalan. Pandemi döneminde iki yıl ara verilmişti. Ümit Milli Takıma aldım ama bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Sonra Kuntz A Milli Takım'a aldı, bizi geçmiş oldu. Türkiye'de seveniniz kadar düşmanınız da oluyor. 3 kuruşluk adamlar, iftira atsın izi kalsın havasında.

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