SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor'a konuştu: "Sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor"

"HAK EDEREK GELMEDİ"

Türk milli takım hocasının yerlisi-yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Üst düzey bir milli takımımız var. Genç bir jenerasyona sahibiz. Bu oyuncular uzun yıllar devam edecek. Bu takıma kalibresi yüksek bir hoca getirmek lazım. Ama Montella'nın geliş biçimi, hak edilmiş bir geliş değil. Herhangi bir Türk teknik adam da bu takımın başına getirilebilirdi. EURO 2024'teki başarısında abartılacak bir durum yok, normal. Hollanda'yı da eleyebilirdik. Montella'nın ne yanında ne de karşısındayım. 80 milyonluk bir ülkede üst düzey kulüplerde oynamış, kulüp çalıştırmış bir kişi olarak da bazı şeyleri söyleme hakkım olduğunu düşünüyor ve bu hakkımı kullanıyorum. Montella'nın gelişinin yanlış olduğunu yüz kere söyledim, bin kere de söyleyeceğim. Hak ederek gelmedi.