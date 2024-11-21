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SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor'a konuştu: "Sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor"
SON DAKİKA HABERİ: Tolunay Kafkas, Sabah Spor'a konuştu: "Sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor"
SON DAKİKA HABERİ: Uzun yıllar genç milli takımları çalıştıran teknik direktör Tolunay Kafkas'la gündemi değerlendirdi. Sabah Spor'a konuşan Kafkas, A Milli Takım'dan Süper Lig'e kadar pek çok konuyu yorumladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'ın antrenörü olabilecek potansiyeldeki ismi de açıkladı. İşte Tolunay Kafkas'ın çarpıcı açıklamaları…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:38