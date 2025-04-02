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Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu'na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...
Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu'na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...
Son dakika haberi: Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter'i saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarı elde etti. Öte yandan mücadele sonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar, U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına tepki gösterdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 15:51