Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu'na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu'na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

Son dakika haberi: Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter'i saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarı elde etti. Öte yandan mücadele sonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar, U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 15:51
Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu’na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu’na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

Bordo-mavililer Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak adını yarı finale yazmayı başardı.

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu’na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

3 İTALYAN EKİBİNİ ELEDİ

Juventus ve Atalanta'nın ardından Inter'i de eleyen Fırtına, tarihi bir başarı elde etti.

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu’na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

Öte yandan bu sonucun ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından Sabri Sarıoğlu’na şok tepki! Yaptığı paylaşıma eleştiri yağmuru...

SABRİ SARIOĞLU'NA KADRO TEPKİSİ

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.