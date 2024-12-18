Son Dakika Haberi: Türkiye Kupası tarihinin en golcü isimleri belli oldu! Yıldız isimler listede...

Transfermarkt sitesi, Ziraat Türkiye Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcuları derledi. Liste, 87-88 sezonundan 24-25 sezonuna kadar olan isimleri kapsadı. Listede yer alan o isimler, futbolseverleri eskiye götürdü. İşte o isimler…