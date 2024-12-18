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Son Dakika Haberi: Türkiye Kupası tarihinin en golcü isimleri belli oldu! Yıldız isimler listede...
Son Dakika Haberi: Türkiye Kupası tarihinin en golcü isimleri belli oldu! Yıldız isimler listede...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kupa tarihi boyunca pek çok futbolcu, attığı gollerle maçlara damgasını vururken, taraftarlarını mutlu etti. Semih Şentürk, Umut Bulut, Hami Mandıralı ve Mehmet Yılmaz gibi futbolcular da listede yer aldı. İşte kupa tarihinin en golcü isimleri ve attıkları gol sayısı…
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:07