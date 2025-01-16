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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta maçları oynanacak. Fenerbahçe, Lyon'u, Beşiktaş ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Galatasaray da RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Football Meets Data, elemelerin başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk olasılıkları ve kalan diğer takımlar yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:23