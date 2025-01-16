Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta maçları oynanacak. Fenerbahçe, Lyon'u, Beşiktaş ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Galatasaray da RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Football Meets Data, elemelerin başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk olasılıkları ve kalan diğer takımlar yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:23
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvada şampiyon olma ihtimallerini güncelledi. Futbolseverler tarafından yeni formatı ilgiyle takip edilen ligde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da bu listede yer aldı. İşte üç büyüklerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Lazio: Yüzde 15

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Athletic Bilbao: Yüzde 15

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Tottenham: Yüzde 11

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Lyon: Yüzde 8

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