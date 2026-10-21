Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar sonrası gözler UEFA kulüpler sıralamasındaki güncel duruma çevrildi.

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 22:05
Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 3. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa futbolunun en görkemli organizasyonunda sahaya çıktı.

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

Oynanan maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. İşte UEFA kulüpler sıralamasında güncel durum ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin listedeki yerleri…

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

1- Bayern Münih | 130.500 puan

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Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

2- Arsenal | 129.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

3- Paris Saint Germain | 125.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

4- Real Madrid | 124.500 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

5- Inter | 115.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

6- Liverpool | 109.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

7- Manchester City | 108.500 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

8- Barcelona | 108.250 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

9- Borussia Dortmund | 100.750 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

10- Bayer Leverkusen | 95.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

11- Atletico Madrid | 94.750 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

12- Aston Villa | 93.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

13- Roma | 83.750 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

14- Sporting | 78.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

15- Tottenham | 77.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

16- Porto | 76.750 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

17- Club Brugge | 76.250 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

18- Fiorentina | 76.250 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

19- Chelsea | 74.250 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

20- Benfica | 74.000 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

27- Fenerbahçe | 60.750 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

46- Galatasaray | 46.500 puan

Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…

98- Başakşehir | 21.000 puan