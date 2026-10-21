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Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…
Son dakika haberi | UEFA kulüpler sıralaması değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni yerleri…
Avrupa futbolunun zirve organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar sonrası gözler UEFA kulüpler sıralamasındaki güncel duruma çevrildi.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 22:05