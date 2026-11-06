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Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Freiburg'a kaybetti. Beşiktaş ise deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Bu karşılaşmaların arından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında yeni tabloyu sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 01:17