Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Freiburg'a kaybetti. Beşiktaş ise deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Bu karşılaşmaların arından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında yeni tabloyu sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 01:17
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde karşılaştığı Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk olan Beşiktaş ise rakibine 3-2 yenildi.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

Galatasaray ve Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle kapattı. Bu maçların ardından UEFA ülke puanında son durum belli oldu. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

1- İngiltere | 107.685 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

2- İtalya | 91.732 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

3- İspanya | 86.493 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

4- Almanya | 84.973 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

5- Fransa | 71.296 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

6- Portekiz | 69.150 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

7- Belçika | 64.050 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

8- Hollanda | 56.395 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

9- Türkiye | 53.075 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

10- Yunanistan | 47.612 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

11- Çekya | 46.325 puan

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı yenilendi! İşte Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından son tablo

12- Polonya | 45.725 puan

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör