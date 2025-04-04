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Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları Beşiktaş-Göztepe maçıyla birlikte sona erdi. Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe kupada yarı finale yükselen takımlar oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Galatasaray ve Trabzonspor'un rakibi kim? Yarı final eşleşmeleri ne zaman oynanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 00:18