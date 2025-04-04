Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları Beşiktaş-Göztepe maçıyla birlikte sona erdi. Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe kupada yarı finale yükselen takımlar oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Galatasaray ve Trabzonspor'un rakibi kim? Yarı final eşleşmeleri ne zaman oynanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 00:18
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları Beşiktaş-Göztepe maçıyla birlikte tamamlandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Galatasaray ve Trabzonspor'un rakibi kim? İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

TRABZONSPOR, BODRUM'U ELEDİ
Bordo-mavili takım, kupada Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

Fırtına, rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran takım oldu.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte sonuçlar...

KONYASPOR-İSKENDERUN EŞLEŞMESİ
TÜMOSAN Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi 2. Lig ekibi İskenderunspor'du.