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Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir'den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir bu hafta zorlu maçlara çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında 2-1 yenildi. Galatasaray ise Malmö ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise Heidenheim karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Temsilcilerimizden sadece Başakşehir ve Galatasaray bu hafta ülke puanına katkı yapabildi. İşte ülke puanında son durum…

Giriş Tarihi: 13.12.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:37
Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta, Konferans Ligi'nde ise 5.hafta maçları sona erdi. Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Fenerbahçe ise evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise evinde Heidenheim'ı 3-1'le geçti.

Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Temsilcilerimizden sadece Galatasaray ve Başakşehir ülke puanına katkı yaptı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

1- İNGİLTERE | 94,872 PUAN

Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

2- İTALYA | 83,106 PUAN

Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

3- İSPANYA | 77,845 PUAN

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