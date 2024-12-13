Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir'den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...
SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir bu hafta zorlu maçlara çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında 2-1 yenildi. Galatasaray ise Malmö ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise Heidenheim karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Temsilcilerimizden sadece Başakşehir ve Galatasaray bu hafta ülke puanına katkı yapabildi. İşte ülke puanında son durum…
Giriş Tarihi: 13.12.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:37