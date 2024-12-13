Son dakika haberleri: Ülke puanına Galatasaray ve Başakşehir’den katkı! Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup oldu! İşte güncel UEFA ülke puanı...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Temsilcilerimizden sadece Galatasaray ve Başakşehir ülke puanına katkı yaptı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?