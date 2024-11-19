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Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede attığı gollerle ve yaptığı asistlerle takımının skor yükünü çekerek dikkat çekmeyi başardı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız, "Afrika'da Yılın Oyuncusu" ödülleri öncesinde beklemediği bir haber aldı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:23
Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, kısa sürede gösterdiği performansla seviyesinin kalitesini ortaya koydu.

Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

Her fırsatta sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade eden Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik katkı yaparak kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı.

Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

Geçtiğimiz sene Napoli'de gösterdiği performansla harikalar yaratan Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" ödülleri öncesi kötü haberi aldı.

Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

ADAYLAR BELLİ OLDU

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2024 yılı için "Afrika'da Yılın Futbolcusu" ödülüne aday olan futbolcuları duyurdu.

Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...

OSIMHEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Geçtiğimiz sene bu ödülün sahibi olan Osimhen, bu yıl finalist oyuncular arasında yer almadı.

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