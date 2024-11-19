Son dakika haberleri: Victor Osimhen kötü haberi aldı! Adayları açıkladılar...
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede attığı gollerle ve yaptığı asistlerle takımının skor yükünü çekerek dikkat çekmeyi başardı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız, "Afrika'da Yılın Oyuncusu" ödülleri öncesinde beklemediği bir haber aldı. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:23