Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

SON DAKİKA: Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

SON DAKİKA: Süper Lig'i lider bitiren Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde takımda süre bulamayan Hakim Ziyech'in devre arasında başka takımla görüşeceğini söyledi. Ancak Faslı oyuncunun isteği sarı-kırmızılı yönetimi şoke etti. Ziyech, bu tavrıyla yönetimi zora soktu. İşte flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:37
SON DAKİKA: Hakim Ziyech’ten Galatasaray’ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

Galatasaray'da yolların ayrılacağı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA: Hakim Ziyech’ten Galatasaray’ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Ziyech ile alakalı, "Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda. O da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi.

SON DAKİKA: Hakim Ziyech’ten Galatasaray’ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

"AYRILMAYA YAKIN"

Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Hakim Ziyech’ten Galatasaray’ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

Hocası Okan Buruk'a oynamadığı için mutsuz olduğunu ifade eden Hakim Ziyech, oynayabileceği bir takım arayışına girdi.

SON DAKİKA: Hakim Ziyech’ten Galatasaray’ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...

G.SARAY BONSERVİS İSTEMİYOR

Galatasaray tarafı, Faslı yıldızdan herhangi bir bonservis talebinde bulunmadı.

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