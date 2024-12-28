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SON DAKİKA: Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...
SON DAKİKA: Hakim Ziyech'ten Galatasaray'ı şoke eden istek! Yönetimi sıkıştıran hamle...
SON DAKİKA: Süper Lig'i lider bitiren Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde takımda süre bulamayan Hakim Ziyech'in devre arasında başka takımla görüşeceğini söyledi. Ancak Faslı oyuncunun isteği sarı-kırmızılı yönetimi şoke etti. Ziyech, bu tavrıyla yönetimi zora soktu. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:37