SON DAKİKA | İspanya'da gündem Arda! Perez'in sabrı taşıyor: Ancelotti'ye Arda Güler fırçası!
Son dakika haberi: Bu sezon da forma şansı bulamayan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Sezona pek de iyi başlamayan Real Madrid'te Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in yedek oyuncusu olmasıyla birlikte bu sezon ilk 11'de forma giymesi beklenen Arda Güler'in kenarda oturtulması büyük tepkilere neden oluyor...
Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:35