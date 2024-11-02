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SON DAKİKA | İspanya'da gündem Arda! Perez'in sabrı taşıyor: Ancelotti'ye Arda Güler fırçası!

Son dakika haberi: Bu sezon da forma şansı bulamayan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Sezona pek de iyi başlamayan Real Madrid'te Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in yedek oyuncusu olmasıyla birlikte bu sezon ilk 11'de forma giymesi beklenen Arda Güler'in kenarda oturtulması büyük tepkilere neden oluyor...

Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:35
SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

Arda Güler için Florentino Perez de devreye girdi. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, başkanın sabrının taştığı ve İtalyan teknik direktör Ancellotti ile aralarında hararetli bir konuşma geçtiği aktarıldı.

SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

MADRİD GEÇEN SEZONU ARATIYOR
Son LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, bu sezon geçen sezonki performansını adeta mumla aratıyor. Los Blancos, lige bu sezon kötü bir başlangıç yaptı.

SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

ŞİMDİDEN 6 PUAN FARK
LaLiga'da 11 maça çıkan Real Madrid, söz konusu 11 karşılaşmada 24 puan topladı. Los Blancos, 30 puanla lider olan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA
Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in artık yedek oyuncusu olmasıyla birlikte Real Madrid'de bu sezon ilk 11'de forma giymesi beklenen Arda Güler'in kenarda oturtulması, İspanya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş durumda.

SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

300 DAKİKA BİLE OYNAMADI
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, 2024-25 sezonunda Los Blancos formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı. 19 yaşındaki süper solak, söz konusu 11 mücadelede gol veya asist üretemedi ve 292 dakika sahada kaldı.

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