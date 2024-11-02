SON DAKİKA | İspanya’da gündem Arda! Perez’in sabrı taşıyor: Ancelotti’ye Arda Güler fırçası!

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA

Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in artık yedek oyuncusu olmasıyla birlikte Real Madrid'de bu sezon ilk 11'de forma giymesi beklenen Arda Güler'in kenarda oturtulması, İspanya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş durumda.