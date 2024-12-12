Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City'i yıktı! Nuri Şahin Barcelona'ya boyun eğdi...
Son dakika haberi! Üst üste puan kayıpları yaşayan Pep Guardiola ve öğrencileri için kötü günler devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de başladığı Benfica ise sürpriz bir puan kaybı yaşarken, Nuri Şahin de Barcelona'ya boyun eğdi. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:20