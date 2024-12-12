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Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City'i yıktı! Nuri Şahin Barcelona'ya boyun eğdi...

Son dakika haberi! Üst üste puan kayıpları yaşayan Pep Guardiola ve öğrencileri için kötü günler devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de başladığı Benfica ise sürpriz bir puan kaybı yaşarken, Nuri Şahin de Barcelona'ya boyun eğdi. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:20
Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City’i yıktı! Nuri Şahin Barcelona’ya boyun eğdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Milli oyuncularımız Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine devler arenasında saha oldu.

Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City’i yıktı! Nuri Şahin Barcelona’ya boyun eğdi...

JUVE, GUARDIOLA'YA ACIMADI

İtalyan ekibi Juventus, kötü günler geçiren ve üst üste puan kayıpları yaşayan Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City’i yıktı! Nuri Şahin Barcelona’ya boyun eğdi...

KENAN'DAN ASİST

53. dakikada Vlahovic'in golüyle İtalyan ekibi 1-0 öne geçerken, asist Kenan Yıldız'dan geldi.

Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City’i yıktı! Nuri Şahin Barcelona’ya boyun eğdi...

Juventus'un ikinci golünü ise 75. dakikada Weston Mckennie kaydetti. City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise 90 dakika sahada kaldı.

Son dakika! Kenan Yıldız, Manchester City’i yıktı! Nuri Şahin Barcelona’ya boyun eğdi...

Üst üste puan kayıpları yaşayarak mağlup olan Manchester City'de ise kötü günler devam ediyor. Maç sonunda birçok taraftar sosyal medyadan Guardiola'yı eleştirdi.

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