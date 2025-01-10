Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

SON DAKİKA HABERİ: Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansı gerekçe gösterilerek ülke basınında eleştiri yağmuruna tutuldu. Teknik Direktör Bruno Lage de son oynanan Braga karşılaşmasında Kerem'in yerine Andreas Schjelderup'u tercih etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Benfica yönetimi sürpriz bir karara imza attı. Bu karar, sezona fırtına gibi başlayan milli yıldız için işleri tersine döndürebilir. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:20
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

Portekiz devi Benfica'ya yaz transfer döneminde gelen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla harika bir başlangıç yakalamıştı.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

Kerem, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle hem taraftarın sevgilisi oldu hem de Avrupa'nın diğer dev takımlarının ilgisini çekti.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

Ancak son zamanlarda yaşanan form düşüklüğü Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında yedek kalmasına neden oldu.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

KEREM'İN YERİNE TERCİH ETTİ

Teknik Direktör Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'u tercih etti.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…

Milli futbolcunun 65. dakikada yerine dahil olduğu Schjelderup performansıyla büyük takdir topladı.

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