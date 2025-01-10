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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike! Benfica yönetimi ortak görüşte birleşti…
SON DAKİKA HABERİ: Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansı gerekçe gösterilerek ülke basınında eleştiri yağmuruna tutuldu. Teknik Direktör Bruno Lage de son oynanan Braga karşılaşmasında Kerem'in yerine Andreas Schjelderup'u tercih etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Benfica yönetimi sürpriz bir karara imza attı. Bu karar, sezona fırtına gibi başlayan milli yıldız için işleri tersine döndürebilir. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:20