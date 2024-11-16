SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...
MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 11 yaptı. Ay Yıldızlılar, mücadelenin 89.dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Maç sonu Kerem büyük bir üzüntü yaşarken, onu Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:33