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SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 11 yaptı. Ay Yıldızlılar, mücadelenin 89.dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Maç sonu Kerem büyük bir üzüntü yaşarken, onu Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:33
SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı.

SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

Teknik Direktör Vincenzo Montella sahaya, "Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Körkçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle çıktı.

SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

Galler ise, "Darlow, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Sheehan, James, Johnson, Wilson, Thomas, Harris" sahada yer aldı.

SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

Mücadeleyi, İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetti.

SON DAKİKA MİLLİ TAKIM HABERİ: Kerem Aktürkoğlu maç sonunda ağladı! Hakan Çalhanoğlu bu sözlerle teselli etti...

Temponun zaman zaman yükseldiği mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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