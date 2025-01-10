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SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray'dan flaş karar...
SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray'dan flaş karar...
SON DAKİKA: Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla bu sezonun en flaş isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi, yıldız oyuncu için Galatasaray'a teklif yaptı. İşte yapılan o teklif ve Galatasaray'ın yanıtı...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:42