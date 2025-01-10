Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray'dan flaş karar...

SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray'dan flaş karar...

SON DAKİKA: Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla bu sezonun en flaş isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi, yıldız oyuncu için Galatasaray'a teklif yaptı. İşte yapılan o teklif ve Galatasaray'ın yanıtı...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:42
SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray’dan flaş karar...

Trendyol Süper Lig'de zorlu Göztepe engelini de hatasız geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray’dan flaş karar...

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için flaş bir teklif yapıldı. İşte o teklifin detayları...

SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray’dan flaş karar...

CİMBOM BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray bu hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray’dan flaş karar...

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Ligde şampiyonluğa odaklanan sarı-kırmızılı takım diğer yandan transferde de hareketli günler yaşıyor. Kadrosuna takviye yapacak olan yönetim, Barış Alper için gelen teklifi değerlendirdi.

SON DAKİKA: Premier Lig ekibi Barış Alper için teklif yaptı! Galatasaray’dan flaş karar...

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray bir başka yerli yıldızına gelen teklifi ise geri çevirmişti.

SON DAKİKA SON DAKİKA