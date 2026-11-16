Son dakika: Romelu Lukaku veda etti! Sosyal medya hesabından açıkladı

Belçika formasıyla birçok önemli uluslararası organizasyonda takımını temsil eden Romelu Lukaku, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile 33 yaşında milli takımı bırakma kararı aldığını duyurdu. Belçikalı oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu 16 yıl boyunca millî takım için elimden gelen her şeyi yaptım. Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Birlikte oynadığım harika takım arkadaşlarıma her zaman minnettar olacağım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Beni daha iyisini yapmaya teşvik eden ve takıma katkı sağlayacağıma güvenen tüm teknik direktörlerime de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her anının tadını çıkardım. Belçikalı taraftarlara da takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ülkemi dört Dünya Kupası'nda ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiğim için gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Millî takım kariyerimi burada noktalama kararımla barışığım. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkür ederim.' 'BİR GOLCÜDEN FAZLASI OLDUN' Belçika Milli Takımı, resmi sanal medya hesabından vedaya yönelik yapılan açıklamada ise; '16 yıl boyu bir Kırmızı Şeytan, teşekkürler Romelu. 2010 yılında milli formayı ilk kez giydiğin günden, en büyük sahnelerde yaşadığın unutulmaz anlara kadar...Nice goller, nice duygular. Nice hatıralar. Sen bir golcüden çok daha fazlası oldun. Bir lider, güçlü bir karakter ve Belçikalı futbolseverlerin nesiller boyunca ilham aldığı bir isim oldun. Kırmızı Şeytanlar'ın tarihinde inanılmaz bir sayfa yazdın. Her şey için teşekkürler Romelu.' ifadeleri yer aldı. Belçika A Milli Futbol Takımı'na 154 kez seçilen, 135 maçta forma giyen ve 94 gol atan Lukaku, alt yaş kategorilerinde ise U-21'de 5 maçta 1 gol, U-18'de 1 maç, U-15'te ise 4 maçta 1 gol atma başarılarını gösterdi.