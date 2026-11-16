Son dakika: Romelu Lukaku veda etti! Sosyal medya hesabından açıkladı

"BİR GOLCÜDEN FAZLASI OLDUN'

Belçika Milli Takımı, resmi sanal medya hesabından vedaya yönelik yapılan açıklamada ise; "16 yıl boyu bir Kırmızı Şeytan, teşekkürler Romelu. 2010 yılında milli formayı ilk kez giydiğin günden, en büyük sahnelerde yaşadığın unutulmaz anlara kadar...Nice goller, nice duygular. Nice hatıralar. Sen bir golcüden çok daha fazlası oldun. Bir lider, güçlü bir karakter ve Belçikalı futbolseverlerin nesiller boyunca ilham aldığı bir isim oldun. Kırmızı Şeytanlar'ın tarihinde inanılmaz bir sayfa yazdın. Her şey için teşekkürler Romelu." ifadeleri yer aldı.