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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler'i üzecek açıklama: "Bu, sürecin bir parçası"

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği her geçen gün farklı bir dedikoduya neden oluyor. Genç oyuncunun maçlarda süre bulamamaktan ötürü yakındığı bilinirken, Arda için pek çok Avrupa kulübünün de harekete geçtiği biliniyor. Real Madrid'i yakından takip eden Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, Arda Güler'in geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları…

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:08
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler’i üzecek açıklama: Bu, sürecin bir parçası

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan ve Real Madrid'i yakından takip eden Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler’i üzecek açıklama: Bu, sürecin bir parçası

Jaime, hem Arda Güler'in İspanyol kulübünde gösterdiği performansı hem de geleceğiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler’i üzecek açıklama: Bu, sürecin bir parçası

Arda'nın çok yetenekli olduğuna vurgu yapan Jaime, genç yaşta Real Madrid'e gelip fark yaratabilmenin de zorluğunu dile getirdi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler’i üzecek açıklama: Bu, sürecin bir parçası

"REAL MADRID, ARDA'YA İNANIYOR"

Jaime, "Arda Güler, Lamine Yamal'ın ardından ikinci en iyi 21 yaş altı oyuncu seçildi ve önünde harika bir kariyer var. Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak." dedi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler’i üzecek açıklama: Bu, sürecin bir parçası

Real Madrid ve Arda Güler'in mutsuz olmadığını aktaran Jaime, her iki tarafın ortak memnuniyetine vurgu yaptı.

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