SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler'i üzecek açıklama: "Bu, sürecin bir parçası"
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği her geçen gün farklı bir dedikoduya neden oluyor. Genç oyuncunun maçlarda süre bulamamaktan ötürü yakındığı bilinirken, Arda için pek çok Avrupa kulübünün de harekete geçtiği biliniyor. Real Madrid'i yakından takip eden Dünya Futbol Zirvesi İçerik ve İletişim Direktörü Jaime Dominguez Perez De Ayala, Arda Güler'in geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:08