SON DAKİKA SPOR HABERİ: Arda Güler'i üzecek açıklama: "Bu, sürecin bir parçası"

"REAL MADRID, ARDA'YA İNANIYOR"

Jaime, "Arda Güler, Lamine Yamal'ın ardından ikinci en iyi 21 yaş altı oyuncu seçildi ve önünde harika bir kariyer var. Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak." dedi.