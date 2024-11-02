SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Teknik direktörümüz Montella, "Roma'dan bir teklif gelirse çok zor durumda kalırım" dedi. Böyle bir teklif olursa ne olur?



Roma'nın efsanelerinden hoca, bu gayet doğal. Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.