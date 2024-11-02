SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

SON DAKİKA SPOR HABERİ: EURO 2024'te çeyrek final oynayan, Uluslar B Ligi'nde de lider olan A Milli Takım'ın yeni jenerasyonu ile ortaya koyduğu futbol, gelecek adına güzel hayaller kurduruyor. Tüm ülke, 22 senelik Dünya Kupası hasretini dindirmeye kilitlenirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'na konuştu. Kazancı, hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de Türk futbolunun anlattı. Kazancı ayrıca, Milli Takım'ın yeni golcüsünü de açıkladı…