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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor'a konuştu: A Milli Takım'a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

SON DAKİKA SPOR HABERİ: EURO 2024'te çeyrek final oynayan, Uluslar B Ligi'nde de lider olan A Milli Takım'ın yeni jenerasyonu ile ortaya koyduğu futbol, gelecek adına güzel hayaller kurduruyor. Tüm ülke, 22 senelik Dünya Kupası hasretini dindirmeye kilitlenirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'na konuştu. Kazancı, hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de Türk futbolunun anlattı. Kazancı ayrıca, Milli Takım'ın yeni golcüsünü de açıkladı…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 02.11.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 07:06
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Ceyhun Kazancı, hem A Milli Futbol Takımı hem de Türk futboluna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Riva'daki uzun sohbetten çarpıcı başlıklar…

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Uluslar Ligi'nde 4 maç geride kaldı. A Milli Takım'ın performansını nasıl buldunuz?

Deplasmandaki Galler maçı dışında performans olarak çok iyiydi takım. Şimdi iş Galler maçına kaldı. Kayseri'deki karşılaşmayı kazanırsak Karadağ'a kalmadan, hem A Ligi'ne yükselmiş oluyoruz hem de bizim için daha büyük önem arz eden konu Dünya Kupası Elemeleri için play-off bileti alıyoruz. İnşallah Galler'i yenip, Karadağ'a hazırlık maçı hüviyetinde gitmek istiyoruz.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Uluslar Ligi'nde 4 maç geride kaldı. A Milli Takım'ın performansını nasıl buldunuz?

Deplasmandaki Galler maçı dışında performans olarak çok iyiydi takım. Şimdi iş Galler maçına kaldı. Kayseri'deki karşılaşmayı kazanırsak Karadağ'a kalmadan, hem A Ligi'ne yükselmiş oluyoruz hem de bizim için daha büyük önem arz eden konu Dünya Kupası Elemeleri için play-off bileti alıyoruz. İnşallah Galler'i yenip, Karadağ'a hazırlık maçı hüviyetinde gitmek istiyoruz.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ceyhun Kazancı, Sabah Spor’a konuştu: A Milli Takım’a yeni golcü müjdesi: Son aşamadayız

Teknik direktörümüz Montella, "Roma'dan bir teklif gelirse çok zor durumda kalırım" dedi. Böyle bir teklif olursa ne olur?

Roma'nın efsanelerinden hoca, bu gayet doğal. Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.

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