SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...
SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Pek çok takımın durumunu yakından takip ettiği milli futbolcu için flaş bir iddiaya yer verildi. İngiliz basını, Çalhanoğlu'nu isteyen takımı ve rekor bonservis bedelini açıkladı. İşte bomba iddianın detayları…
Giriş Tarihi: 08.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:31