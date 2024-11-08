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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Pek çok takımın durumunu yakından takip ettiği milli futbolcu için flaş bir iddiaya yer verildi. İngiliz basını, Çalhanoğlu'nu isteyen takımı ve rekor bonservis bedelini açıkladı. İşte bomba iddianın detayları…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:31
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu’na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, hem milli takımda hem de kulübü Inter'de gösterdiği performansla adeta ışıldıyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu’na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

Çalhanoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu’na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

Pek çok devin durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcu için, İngiliz basını bomba etkisi yaratacak bir iddiada bulundu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu’na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

BAYERN DEVREDE

İddiaya göre Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Hakan Çalhanoğlu’na rekor bonservis! Milli futbolcu da dünya devini istiyor...

Alman ekibinin, 30 yaşındaki milli futbolcu için bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı aktarıldı.

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