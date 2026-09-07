Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları noktalandı. Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki son durum ortaya çıktı. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum... Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 2 gol Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 2 gol Vaclav Cerny | Beşiktaş | 2 gol Mason Greenwood | Fenerbahçe | 2 gol Gabriel Sara | Galatasaray | 2 gol Ermin Mahmic | Çorum FK | 2 gol Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 2 gol Paul Onuachu | Trabzonspor | 2 gol Dia Saba | Amedspor | 2 gol Deian Sorescu | Gaziantep FK | 2 gol Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 2 gol Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 2 gol Muhammed Salah | Trabzonspor | 4 gol Eldor Shomurodov | Başakşehir | 4 gol Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 4 gol Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol