Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlarda oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 21:09
Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları noktalandı. Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki son durum ortaya çıktı. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum…

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 2 gol

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Vaclav Cerny | Beşiktaş | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Mason Greenwood | Fenerbahçe | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Gabriel Sara | Galatasaray | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Ermin Mahmic | Çorum FK | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Paul Onuachu | Trabzonspor | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Dia Saba | Amedspor | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Deian Sorescu | Gaziantep FK | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 2 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Muhammed Salah | Trabzonspor | 4 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Eldor Shomurodov | Başakşehir | 4 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 4 gol

Son dakika: Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki isim

Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #OSİMHEN #SALAH #ONUACHU #GAZİANTEP FK #ÇORUM FK #VEDAT MURİQİ #VACLAV CERNY #MASON GREENWOOD #GABRİEL SARA #EREN TOZLU #ERZURUMSPOR FK #AMEDSPOR