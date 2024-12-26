Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Süper Lig'in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

SON DAKİKA: Süper Lig'in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 17 haftalık bölüm geride kaldı. Ligin geride kalan haftalarına ilişkin penaltı raporu hazırlandı. Hazırlanan dosyada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da kullandığı penaltılar değerlendirildi. Öte yandan dosyada, penaltı sayıları ve penaltıdan gol atan oyunculara da yer verildi. İşte Süper Lig'in penaltı istatistikleri ve detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:47
SON DAKİKA: Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.

SON DAKİKA: Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

SON DAKİKA: Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

ÇAYKUR RİZESPOR VE KONYASPOR'UN PENALTIDAN GOLÜ YOK

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

SON DAKİKA: Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

SON DAKİKA: Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

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