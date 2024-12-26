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SON DAKİKA: Süper Lig'in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...
SON DAKİKA: Süper Lig'in penaltı raporu yayınlandı! İşte lehine en çok penaltı verilen takım...
SON DAKİKA: Süper Lig'in 17 haftalık bölüm geride kaldı. Ligin geride kalan haftalarına ilişkin penaltı raporu hazırlandı. Hazırlanan dosyada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da kullandığı penaltılar değerlendirildi. Öte yandan dosyada, penaltı sayıları ve penaltıdan gol atan oyunculara da yer verildi. İşte Süper Lig'in penaltı istatistikleri ve detaylar…
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:47