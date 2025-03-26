Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

Son dakika haberi: UEFA Uluslar play-off maçında iki maçta da Macaristan'ı mağlup ederek A Ligi'ne yükselen A Milli Takım, ilk kez bu seviyede mücadele edecek. Karşılaşmaya ise Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan çekişme damga vurdu. İki yıldız oyuncu saha dışında da sosyal medyada birbirleriyle atıştı. Fakat Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu. Bakın Türk taraftarla ne yaptı...

Giriş Tarihi: 26.03.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 21:53
Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Macaristan karşısında ilk maçı 3-1 ve ikinci maçı da 3-0 kazanarak adını Uluslar A Ligi'ne yazdırdı.

Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

İlk kez A Ligi'ne yükselen Türkiye, zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. Rövanş maçına Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerginlik ve atışmalar damga vurdu.

Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

Karşılaşmanın 39. dakikasında milli yıldızımız Arda Güler'in attığı golle Türkiye skoru 2-0'a getirdi.

Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

ARDA 'SUS' İŞARETİ YAPTI

Bu golden hemen önce yaşanan bir pozisyonda Arda ile Szoboszlai arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Arda Güler, rakibine eliyle 'sus' işareti yaparken Szoboszlai bu hareketi hakeme şikayet etti.

Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

SZOBOSZLAI'DEN ARDA GÜLER'E GÖNDERME

Sosyal medyada viral olan 'sus' işareti sonrası Szoboszlai de bu gönderilere karşılık Arda Güler'e göndermede bulundu.