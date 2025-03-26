Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler’e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...

ARDA 'SUS' İŞARETİ YAPTI

Bu golden hemen önce yaşanan bir pozisyonda Arda ile Szoboszlai arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Arda Güler, rakibine eliyle 'sus' işareti yaparken Szoboszlai bu hareketi hakeme şikayet etti.