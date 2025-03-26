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Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...
Son dakika: Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu! Bakın Türk taraftarları ne yaptı...
Son dakika haberi: UEFA Uluslar play-off maçında iki maçta da Macaristan'ı mağlup ederek A Ligi'ne yükselen A Milli Takım, ilk kez bu seviyede mücadele edecek. Karşılaşmaya ise Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan çekişme damga vurdu. İki yıldız oyuncu saha dışında da sosyal medyada birbirleriyle atıştı. Fakat Szoboszlai, Arda Güler'e bulaştığına pişman oldu. Bakın Türk taraftarla ne yaptı...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 21:53