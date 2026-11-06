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Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu
Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu
SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin mağlubiyeti sonrası puan durumunda son tablo merak konusu oldu. Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası UEFA Konferans Ligi puan durumu yenilendi.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:59