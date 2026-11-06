Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin mağlubiyeti sonrası puan durumunda son tablo merak konusu oldu. Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası UEFA Konferans Ligi puan durumu yenilendi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:59
Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg'a 1-0'lık skorla kaybetti. Bordo-mavililerin mağlubiyeti sonrası gözler UEFA Konferans Ligi güncel puan durumuna çevrildi.

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumunu ve Trabzonspor'un listedeki yerini sizler için derledik. İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu...

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

1- Lugano | 9 puan
2- Panathinaikos | 9 puan
3- Twente | 9 puan
4- Monaco | 9 puan
5- Brighton | 7 puan
6- Brann | 7 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

7- Kopenhag | 7 puan
8- Univ. Craiova | 7 puan
9- Mjallby | 7 puan
10- St. Truidense | 7 puan
11- Ajax | 6 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

12- Trabzonspor | 6 puan
13- Hajduk Split | 6 puan
14- Freiburg | 6 puan
15- Kızılyıldız | 4 puan
16- Atalanta | 4 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

17- Braga | 4 puan
18- Gent | 4 puan
19- Riga | 3 puan
20- Thun | 3 puan
21- Banja Luka | 3 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

22- Lincoln Red | 3 puan
23- Jablonec | 2 puan
24- Aarhus | 2 puan
25- Nordsjaelland | 2 puan
26- Egnatia | 2 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

27- Kairat Almaty | 2 puan
28- CSKA Sofya | 1 puan
29- Iberia | 1 puan
30- Pafos | 1 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

31- Getafe | 1 puan
32- Hearts | 1 puan
33- Kuopion | 1 puan

Son dakika: Trabzonspor - Freiburg maçı sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu

34- Midtjylland | 1 puan
35- Inter Escaldes | 0 puan
36- Kauno Zalgiris | 0 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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