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Son dakika: Trabzonspor'un müthiş zaferi sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu
Son dakika: Trabzonspor'un müthiş zaferi sonrası yenilendi! UEFA Konferans Ligi güncel puan durumu
SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin galibiyeti sonrası puan durumunda son tablo merak konusu oldu. CSKA Sofya - Trabzonspor maçı sonrası UEFA Konferans Ligi puan durumu yenilendi.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 01:24