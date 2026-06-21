Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Can Uzun ile ilgilendiği iddia edilmişti. Cimbom'un Can Uzun dışında bir milli futbolcuyla daha ilgilendiği öğrenildi. DENİZ GÜL İDDİASI A Bola'nın haberine göre; Porto forması giyen Deniz Gül'ün Galatasaray'ın radarında olduğu aktarıldı. Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasının, Deniz Gül'ün Porto'daki durumunu etkileyeceği kaydedildi. Deniz Gül transferinde en ciddi kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı. 10+4 VURGUSU Türkiye'de uygulanacak olan 10+4 kuralına dikkat çekilen haberde, Deniz Gül'ün Galatasaray için cazip bir hedef olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Porto'da 44 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti. Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da bitecek. SERBEST KALMA MADDESİ 21 yaşındaki Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. İsveç asıllı Türk golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.