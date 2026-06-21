Trend Galeri Trend Spor Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın milli futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Can Uzun'a ilgisi bulunan Galatasaray'ın hedefindeki diğer yıldız ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:12
Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Can Uzun ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Cimbom'un Can Uzun dışında bir milli futbolcuyla daha ilgilendiği öğrenildi.

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Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

DENİZ GÜL İDDİASI

A Bola'nın haberine göre; Porto forması giyen Deniz Gül'ün Galatasaray'ın radarında olduğu aktarıldı.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Andre Silva'nın Porto'ya transfer olmasının, Deniz Gül'ün Porto'daki durumunu etkileyeceği kaydedildi.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Deniz Gül transferinde en ciddi kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

10+4 VURGUSU

Türkiye'de uygulanacak olan 10+4 kuralına dikkat çekilen haberde, Deniz Gül'ün Galatasaray için cazip bir hedef olduğu kaydedildi.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

21 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Porto'da 44 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da bitecek.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

SERBEST KALMA MADDESİ

21 yaşındaki Deniz Gül'ün Porto ile olan sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Can Uzun derken ters köşe! Galatasaray milli yıldızın peşinde

İsveç asıllı Türk golcünün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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